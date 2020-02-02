شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: تجهيز الدول للكشف عن كورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن فيروس كورونا خلال أسبوع. وذكر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، خلال مؤتمر صحفي، أن 4 معامل إقليمية في الشرق الأوسط جاهزة للكشف عن كورونا، مشيرا إلى أن لا ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الفيروس.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع بشكل يومي تطورات انتشار الفيروس، مؤكدة أن لا حاجة الآن لاتخاذ إجراءات إضافية غير التي تم تحديدها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 304 وفيات و14380 إصابة .

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

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وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

وكانت الصين قد أبلغت الصحة العالمية لأول مرة بالفيروس الجديد في أواخر ديسمبر/كانون أول.