الصحة العالمية:‏ 11 ألف و950 مصابا بفيروس كورونا في العالم.. والصين تعلن تفشي سلالة جديدة شديدة الخطورة من "إنفلونزا الطيور" وإعدام 17 ألف دجاجة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل 11 ألفًا و953 أغلبها في الصين.

وتابعت المنظمة العالمية، في مؤتمر لها اليوم بالقاهرة، أنَّ هناك 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة في الإمارات العربية المتحدة. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويسبب الفيروس، مرضًا حادًا في الرئتين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه "كورونا"، لأنَّه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة"، إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

وفي سياق متصل، أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز فيروس “كورونا” الجديد سريع الانتشار. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

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وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورننج بوست”، ومقرها هونج كونج، في موقعها الالكتروني اليوم الأحد أن المرض في ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض. حسبما نشر موقع "

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية يوم السبت أن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقا لموقع الصحيفة.

ويأتي تفشي فيروس “إتش 5 إن 1” في هونان بالتزامن مع عمل السلطات الصينية على احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 300 شخص.