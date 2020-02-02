«لو عندك شركة وعايز تشتغل مع الجيش».. القوات المسلحة تعلن عن إجراءات تسجيل الشركات الراغبة في التعاون مع الجيش

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لدى الوزارة، للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2020/2021.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ ذلك يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة ستعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات التى ترغب فى التعامل معها للعام المالى 2020/2021.

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وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان رسمى أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021 طبقاً للآتى:

1- قيام الشركات التى تتقدم لأول مرة / التى تنتهى الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30 / 6 / 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى خلال الفترة من 2 - 27 / 2 / 2020 .

كما تقدم طلبات التعامل بعد إستيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.

وطالب المتحدث العسكرى الشركات الراغبة في التعامل مع القوات المسلحة الالتزام بالتوقيتات المشار إليها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".