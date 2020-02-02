سلطات ألمانيا تعلن إصابة اثنين من العائدين من الصين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ولاية ​بافاريا​، جنوبي ​المانيا​، وجود إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في الولاية، ليصل إجمالي ​حالات​ الإصابة في المانيا ككل إلى 10 حالات.

وكانت ​طائرة​ ​الجيش الألماني​ قد هبطت بعد ظهر أمس في ​مطار فرانكفورت​ بغرب ​ألمانيا​، وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس.

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