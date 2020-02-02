النشرة: الجيش السوري سيطر على بلدة زكار جنوب غرب مدينة سراقب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن وحدات ​الجيش السوري​ تتابع تقدمها ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي وتفرض سيطرتها على بلدة زكار جنوب غرب مدينة ​سراقب​ بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وتواصل تقدمها باتجاه سراقب بوتيرة سريعة بعد سيطرتها صباحا على قرى أنقراتي وكفربطيخ وكفر داديخ مقتربة من حصار سراقب من ثلاث جهات الغربية و الجنوبية والشرقية لاستكمال سيطرتها على الطريق الدولي M5.

وفي المقابل يتابع الجيش عمله العسكري لوصل المدينتين حلب وادلب ببعضها على جبهة حلب ويبسط سيطرته على بلدة زيتان جنوب قرية القلعجية بالريف الجنوبي الغربي، بعد معارك مع ​الجماعات المسلحة​ المنتشرة في المنطقة وبذلك يبقى اقل من ‏36 كم تفصل الوحدات المتقدمة جنوب غرب ‎حلب عن الالتقاء بالوحدات المتقدمة جنوب شرق ‎اددلب لتتمكن من اعادة وصل الطريق الدولي M5 حلب دمشق مرورا بادلب.