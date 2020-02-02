وزارة الصحة السعودية: عزل الطلاب القادمين من الصين احترازيا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن "استقبال 10 طلاب سعوديين بعدما تم إجلائهم من منطقة ووهان الصينية، وذلك عبر ​طائرة​ خاصة تكفلت بها ​الحكومة​ المملكة"، موضحة أنه "تم نقل ​الطلاب​ برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب قد تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين للتأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين".

وبينت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة ل​فيروس كورونا​ الجديد"، مطمأنة "المواطنين والمقيمين أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بفيروس كورونا".