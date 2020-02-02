حكومة كوريا الجنوبية تمنع دخول الأجانب القادمين من مقاطعة هوبي الصينية لأراضيها

أعلن رئيس وزراء ​كوريا الجنوبية​ تشونغ سيه كيون، أن سلطات بلاده سوف تحظر دخول الأجانب القادمين من مقاطعة هوبي ​الصين​ية لأراضيها، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​، مبينا أن "الحظر سوف يبدأ تطبيقه ابتداء من بعد غد الثلاثاء".

وأوضح أن "المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من المقاطعة التي ضربها الفيروس سوف يقضون 14 يوما في الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم مؤقتًا وقف برنامج دخول الأجانب لجزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية بدون تأشيرات".

يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت ​حالات​ الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الصين 304 حالات وفاة.