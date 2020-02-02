قيومجيان: لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة

لفت الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد تجربة حوالى ​السنة​ في ​الحكومة​ وصلت إلى هذه النتيجة، واوافق الرأي الصديق بسام ابو زيد: ​الدولة​ المركزية فاشلة وجزء كبير من الحل هو تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. كل وحدة إدارية تهتم ببناها التحتية ومستشفياتها ومدارسها وطرقها وتعزز إنتاجها الزراعي والصناعي".

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