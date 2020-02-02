أفادت قناة "الجديد" بأن حالة توتر تسود في محيط ​السفارة الأميركية​ في عوكر و​القوى الأمنية​ عمدت إلى إلقاء رذاذ ​الفلفل الحار​ الذي يؤدي إلى حريق في العيون نحو بعض ​المتظاهرين​ الذين تمكنوا من اجتياز السياج الشائك. وأفادت بأن 6 أشخاص أصيبوا بمادة الرذاذ الحار التي ألقتها القوى الأمنية ​​​​​​.

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كانت هذه تفاصيل خبر توتر بمحيط سفارة أميركا بعوكر وقوى الأمن ألقت الرذاذ الحار باتجاه المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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