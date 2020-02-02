مرتضى حول وضع دواء الكولستين للدجاج: لا شيء مؤكد في هذا الأمر

علّق وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام حول وضع بعض مربي الدواجن دواء الكولستين للدجاج والذي أثار هلعاً بين الأهالي، مشددا على "أننا حريصون كل الحرص على المستهلك، وعلى ​سلامة الغذاء​ وخاصة أننا دخلنا في خطة جديدة ممنهجة فيما يخص ​الأمن​ الغذائي".

وخلال استقباله وفودا شعبية ودينية وفاعليات من ​منطقة البقاع​ أكد لكل المواطنين أن "لا شيء مؤكد في هذا الأمر ولقد دعينا لإجتماع طارئ يوم غد في الوزارة بحضور كل اللجان المعنية، وبعدها ستنطلق لجان متخصصة وأطباء بيطريين لأخذ عيينات من معظم المزارع وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في هذا الإطار"، متمنيا على كل وسائل الإعلام توخي الحذر في نشر ​الأخبار​ "والأفضل أن من لديه معلومات في هذا الإطار أن يفيد بها ​وزارة الزراعة​ كنا أجرينا الفحوصات وأخذنا عيينات، مع العلم أن وزارة الزراعة تقوم بشكل دوري بأخذ عينات من المزارع، ومن المفروض أن يكون هناك تنسيق أكبر لأن الخبر الإعلامي يخلق هلع عند المواطنين ويشكل ضرر لمربي الدواجن وهذا ما لا نتمناه في ​لبنان​ خاصة وأننا نعيش ظروف صعبة وقاسية".