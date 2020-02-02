ضاهر: لا مفر من توزيع الخسائر في شكل عادل للخروج من الازمة

سأل النائب ​ميشال ضاهر​ "أين أموال المودعين؟ الجزء الأكبر منها صرفت لتمويل الهدر و​الفساد​ خلال العقود الماضية، والجزء المتبقي ديون للقطاع الخاص الذي بات عاجزا عن تسديدها نتيجة ​الأزمة​ الاقتصادية. ​الدولة​ عاجزة ومفلسة و​القطاع الخاص​ منهار. الحلول صعبة وموجعة ولا مفر من توزيع الخسائر في شكل عادل للخروج من الازمة".

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