علّقت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على حادث الصدم في ​أستراليا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "‏كأم أشارك عائلة عبد الله المفجوعة حزنها ولوعتها على فقدان ​الأطفال​ الأربعة الذين دهستهم ​سيارة​ في أوستراليا، وكوزيرة للعدل أتعهد لها وللبنانيين بأن أتابع بالتنسيق مع ​وزارة الخارجية والمغتربين​ التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المختصة، حتى جلاء الحقيقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل عن حادث الصدم في أستراليا: أتعهد بمتابعة التحقيقات حتى جلاء الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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