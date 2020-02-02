توقيف فلسطيني حطم التماثيل في الحدائق التجميلية لبلدية الرميلة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "الساعة 14 من تاريخ 31/1/2010، كسر مجهول تماثيل - لا ترمز لشعائر دينية - عائدة لحديقة بلدية ​الرميلة​. ونشر أحد المواقع الإلكترونية الخبر مرفقا بفيديو، بعنوان: داعشي يقلق أمن الرميلة.

من خلال الإستقصاءات والتحريات، وبالتنسيق ما بين عناصر مخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي ودورية من شعبة المعلومات، تمكنت الأخيرة من توقيفه عند الساعة 19.00 من التاريخ نفسه، في مكان إقامته في محلة وادي الزينة، وتبين انه يدعى: - أ. أ. (مواليد العام 1979، فلسطيني / سوري)

بالتحقيق معه، من قبل عناصر المخفر المذكور، اعترف بما نسب إليه، وبأنه أقدم على فعلته لإنزعاجه من تمثال يرمز الى امرأة عارية، كما تبين انه يعاني من اضطرابات نفسية وانفصام في الشخصية، وفقا لإفادة طبيبه المعالج. أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".