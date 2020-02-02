شامل روكز: نريد اجراءات عملية تجاه صفقة القرن

رأى النائب شامل روكز في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "صفقة القرن تطالنا مباشرة كلبنانيين من خلال التوطين وبالنسبة لنا فلسطين هي طريق الارض للسماء وهذه الطريق تكون بالانفتاح نحو الانسانية وليس العنصرية أما صفقة القرن فهي طريق نحو التهويد والعنصرية".
ولفت إلى ان "الفلسطينيين جرّبوا مبدأ "خذ وطالب" في التسعينات وأوصلهم الى صفقة القرن.
ليس لديهم حلّ غير المقاومة والانتفاضة للدفاع عن وطنهم ولا شرف أعظم من القتال في سبيل الدفاع من الوطن". وقال: "نريد اجراءات عملية تجاه صفقة القرن ويجب ان نسمع موقف الفلسطينيين فالمواقف العربية والفلسطينية حتى الآن خجولة أمام خطورة الصفقة".
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