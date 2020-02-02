شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمنصب نقيب المحامين: أصبحنا نقابة المحاسيب..وبرنامجى قائم على خدمة المحامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ظهر اليوم الأحد، المحامى صلاح الدين محمود حجازى، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح، ومن جانبه قال صلاح حجازى، إن أى محامى من المحامين يعلم أن النقابة فى أسوأ أوضاعها وأن النقيب الحالى متواجد منذ فترة طويلة ولم يقوم بالدور المطلوب منه، متابعا:"المجلس الحالى منذ 15 سنة من سيئ لأسوأ، أصبحنا نقابة المحاسيب".

وأضاف صلاح حجازى أن برنامجه الانتخابى قائم على خدمة المحامى والعمل النقابى، خاصة وأن مشروع العلاج لا يكفى حقوقهم، كما أن الخدمات التى تقوم بها النقابة أصبحت خاصة، مشددا أن التكتلات تزيد الفرقة داخل النقابة.

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .