"حصان" يقتل طفلًا في مركز أخميم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بكدمة ونزيف في البطن، بعدما ركله حصان بائع متجول في ناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل "محمود. م" 6 سنوات ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر والد الطفل أنه أثناء لهو نجله أمام منزله ركلته دابة خاصة بـ"شريف. ع" بائع متجول، ويقيم بناحية العزبة والعرب دائرة المركز، ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

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جرى ضبط صاحب الحصان، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، ووقوع الحادث.

وأفاد مفتش الصحة بوجود كدمة ونزيف بالبطن، وأن سبب الوفاة حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأنه لا توجد شبهة جنائية، بينما أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.