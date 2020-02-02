بنسبة نجاح 87%.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 87.47%.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية ٢٤٨١ طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات ٢٤٤٦، وتغيب عنها ٣٥ طالبًا وطالبة، موضحًا أن عدد الطلاب الناجحين بلغ ٢١٤١ بنسبة ٨٧.٤٧٪.

وطالب المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عقل بضرورة رفع مستوى الطلاب الراسبين، وتحديد المواد التي أخفقوا في اجتيازها، لعمل مجموعات تقوية لهم في هذه المواد، لافتًا إلى أن اللغة الإنجليزية تحتاج إلى تقوية حيث بلغت نسبة النجاح فيها هذا العام أقل من السنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.