الاحتلال الإسرائيلي يوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتبارًا من صباح الأحد استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية.

وكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت على حسابه عبر تويتر: "كما وجهت (أمس الأول) الجمعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية".

وأرجعت إسرائيل القرار إلى استمرار الفلسطينيين في مقاطعة المواشي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في إلحاق أضرار بمئات المزارعين الإسرائيليين.

وأضاف الوزير أنه إذا ما تراجعت السلطة الفلسطينية عن قرار مقاطعة المواشي الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستستأنف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.