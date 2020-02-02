غرق طفل في نهر النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، في نهر النيل أثناء لهوه على الشاطئ بمركز العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد. ص" 5 سنوات ويقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر جده "أحمد. ج" 68 عامًا عامل بأنه أثناء لهو حفيده على حافة نهر النيل أمام منزله انزلقت قدماه وسقط به ما نتج عنه غرقه، ونفى الشبهة الجنائية.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

