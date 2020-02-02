محافظ المنوفية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا على هامش احتفالية "المساعي المشكورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه المستشار بولس فهمي في حضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بمكتبه بالديوان العام

جاء ذلك على هامش الإحتفال السنوى الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعى المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.

ورحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية مؤكدا على دور جمعية المساعي المشكورة في النهوض بكافة المجالات بالمحافظة منذ القدم خاصة التعليم.

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وأشار إلى دور الجمعية في غرس العديد من القيم في نفوس الطلاب كحب الوطن وحب العمل والإنتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها .

وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن سعادته لزيارة ديوان عام المحافظة لأول مرة معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق للمحافظ في رفع شأن المحافظة والنهوض في كافة القطاعات.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية الضيوف درع المحافظة تقديراً لهم.