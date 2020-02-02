أول حالة وفاة خارج الصين بسبب كورونا.. وآخر مستجدات الفيروس المميت حول العالم

أكدت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا.

أول وفاة خارج الصين

و أعلنت الفلبين، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

السعودية تجلي طلابا من ووهان

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، الأحد، نقلا عن دبلوماسي سعودي أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت "رويترز".

خطوط جوية تعلّق رحلاتها للصين

أعلنت الخطوط الجوية السعودية في بيان، عن تعليق جميع رحلاتها بين الرياض وجدة، وغوانزو الصينية، بدءا من مساء الأحد، وحتى إشعار آخر، لتفشي مرض كورونا.

وأشار بيان الناقلة السعودية إلى أنه بمقدور المسافرين الذين لديهم حجوزات على الرحلات الملغاة، استرجاع قيمة تذاكرهم بدون رسوم.

هيئة الطيران المدني العُمانية

و علّقت هيئة الطيران المدني العُمانية الرحلات بين السلطنة والصين اعتبارا من اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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إندونيسيا

وكذلك أوقفت إندونيسيا أيضا، اليوم الأحد، الرحلات الجوية من وإلى الصين، جرّاء تفشي كورونا.

سول تحظر دخول الأجانب الذين زاروا هوبي

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله، إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونغ سيه- كيون قوله، إن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء.

كوريا الجنوبية

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة، مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.

البنك المركزي الصيني يكشف ميزانية مكافحة كورونا

أعلن المصرف المركزي الصيني اليوم الأحد، أنه سيضخ 1,2 ترليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأشار "بنك الصين الشعبي" في بيان، إلى أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على "سيولة معقولة ووفيرة" في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.

قرار روسي جديد

وفرضت روسيا، امس السبت، على السياح الصينيين الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود ستباشر تنفيذ الأجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارا من منتصف ليل السبت.

البنتاغون يدخل على خط أزمة "فيروس كورونا"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر البنتاغون في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.