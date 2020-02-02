وزير الخارجية الأمريكي يشيد بجهود كازاخستان لمكافحة كورونا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالجهود التي تبذلها كازاخستان لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين للمرة الأولى وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي مختار تلاوبردي، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد إن التحرك السريع لكازاخستان لوقف انتشار الفيروس كان مثيرًا للإعجاب.

وكانت كازاخستان ضمن قائمة متزايدة من الدول أوقفت حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين، وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المُتحوّر الجديد.

وفي سياق منفصل، هنأ وزير الخارجية الأمريكي كازاخستان على استعادتها مواطنيها من سوريا والعراق الذين سافروا إلى هناك للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، معربا عن أمله في أن يلهم هذا الالتزام بالعدالة دولا أخرى على أن تحذو حذوها.

واستعادت كازاخستان ما يقرب من 600 مقاتل وأفراد أسرهم تم احتجازهم في مناطق كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش. الأمريكية اليوم الأحد إن التحرك السريع لكازاخستان لوقف انتشار الفيروس كان مثيرًا للإعجاب.وكانت كازاخستان ضمن قائمة متزايدة من الدول أوقفت حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين، وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المُتحوّر الجديد.وفي سياق منفصل، هنأ وزير الخارجية الأمريكي كازاخستان على استعادتها مواطنيها من سوريا والعراق الذين سافروا إلى هناك للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، معربا عن أمله في أن يلهم هذا الالتزام بالعدالة دولا أخرى على أن تحذو حذوها.واستعادت كازاخستان ما يقرب من 600 مقاتل وأفراد أسرهم تم احتجازهم في مناطق كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش.

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