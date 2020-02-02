الرّئيس التّونسي يبدأ زيارة رسميّة إلى الجزائر

توجّه الرئيس التّونسي قيس سعيد اليوم الأحد إلى الجزائر استجابة لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتنفيذًا لتعهد قطعه خلال أداء القسمبأن تكون الجزائر أول محطة في زياراته الرسمية إلى الخارج وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة التونسية أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص القيادتين على توطيد مختلف مجالات التعاون، والتنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات متلاحقة.
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