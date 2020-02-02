الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد الصحراوي

أعلنت الصومال حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد الصحراوي، مشيرة إلى أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي الوطني وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الأحد أن الحكومة الصومالية أعربت عن قلقها إزاء المخاطر التي يشكلها الجراد الصحراوي لموسم زراعة المحاصيل الذي يبدأ في أبريل المقبل، مشددة على ضرورة التوسع في عمليات المكافحة، مع حماية ودعم

سبل عيش المزارعين والرعاة.من جانبه، قال وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين "بالنظر إلى شدة انتشار الجراد، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش الشعب الصومالي .. إذا لم نتصرف الآن، فإننا نخاطر بأزمة غذائية حادة لا يمكننا تحملها بأي حال من الأحوال".وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أكدت أن أسراب الجراد التي تجتاح حاليًا شرق القارة الأفريقية هي الأسوأ منذ 70 عامًا، مشيرة إلى أنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.يلقى باللائمة على ظاهرة التغير المناخي في انتشار أسراب الجراد التي من المحتمل أن تصل إلى جنوب السودان وأوغندا، وحذر خبراء من مغبة التقاعس عن التعاطي مع أزمة الجراد حتى شهر يونيو المقبل، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتكاثر عدد الجراد 500 مرة.