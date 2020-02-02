وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري في زيارة اقتصادية للقاهرة

يبدأ بارميلان وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، زيارة اقتصادية إلى القاهرة ويرافقه وفد سويسري كبير، يضم أعضاء من البرلمان السويسري ومسئولين حكوميين والعديد من قادة الأعمال.

ومن المقرر أن يلتقي بارميلان برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

كما يشارك في منتدى الاستثمار السويسري المصري الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والذي سيوفر منصة مناسبة للحصول على نظرة عامة على مناخ الاستثمار في مصر واستكشاف فرص استثمارية جديدة للشركات السويسرية، يتضمن

برنامج الوزير بارميلان أيضًا زيارات إلى شركات سويسرية، ومشاريع برنامج التعاون السويسري، ومواقع إثرية.أكد بيان للسفارة السويسرية أن مصر تعد إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، وركزت المشروعات المنفذة منذ ذلك الحين تركيزًا قويًا على البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص عمل والادماج المالي وتنمية القطاع الخاص.أشار البيان إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير جي بارميلان إلى مصر، حيث يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.أوضح البيان أن سويسرا مستثمر مهم في مصر، حيث هناك أكثر من 60 شركة سويسرية في مصر تعمل في قطاعات واسعة، بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، ومصر هي أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة (من خلال الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، واتفاقية الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمار، تتم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار قانوني ثنائي قوي.