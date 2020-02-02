الصين وفيروس كورونا وجهًا لوجه

كشفت الصين اليوم الأحد، عن الانتهاء من عمليات التشييد والبناء لمستشفى "هوشنشان" التى بنيت لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد فى مدينة ووهان، مؤكدة أنه العمل بالمستشفى الجديد سوف يبدأ منذ غد الإثنين للسيطرة على فيروس كورونا الذي يهدد المواطنين فى البلاد.

يتولى العمل فى المستشفى 1400 موظفًا طبيًا من القوات المسلحة الصينية مهمة معالجة المرضي في مستشفى هوهشنشان في ووهان، والذي تبلغ قدرتها على استيعاب 1000 سرير، وهى مستشفى مؤقت تم تخصيصه لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

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يسعى المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الصين لدعم جهودها للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة

عليه، ما جعل الحكومة الباكستانية تخصص 300 ألف قناع طبي و800 بدلة واقية و6800 زوج من القفازات من مخازن المستشفيات العامة بجميع أنحاء البلاد ونقلتها إلى الصين لمواجهة الفيروس.

ساندت كوريا الجنوبية دولة الصين بمنحها كميات من المواد الطبية ومواد مكافحة الوباء، ومن بينها مليونا قناع للوجه ومليون قناع طبي و100 ألف بدلة واقية و100 ألف زوج من النظارات الوقائية.

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وكانت الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية قد فرضت إغلاقًا في ووهان ومدن أخرى في مقاطعة هوبي لمنع حدوث وباء، بعد اجتياح وتفشي فيروس كورونا الجديد المكتشف حديثًا

2019-nCoV .

ارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - فى تقريرها اليومي - أن 2110 مرضى ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 19544 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

أوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات في مقاطعة تايوان.