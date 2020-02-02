قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مواقع عدة شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بعض المواقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تسيطر على معابر غزة، تعليق شحنات الاسمنت الموجهة إلى القطاع وتعليق 500 تصريح تجاري بالدخول إلى إسرائيل من غزة "حتى إشعار آخر".
اقرأ أيضاً...تظاهرات في غزة رفضاً لـ«صفقة القرن»
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الاحتلال يقصف مواقع عدة شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.