طيران الاحتلال يقصف مواقع عدة شمال غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مواقع عدة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بعض المواقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تسيطر على معابر غزة، تعليق شحنات الاسمنت الموجهة إلى القطاع وتعليق 500 تصريح تجاري بالدخول إلى إسرائيل من غزة "حتى إشعار آخر".

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