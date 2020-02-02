تونس تنقذ 43 مهاجراً في عرض البحر

انقذت وحدات من البحرية التونسية 43 مهاجراً تونسياً من الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية مساء أمس السبت، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المهاجرين تاهوا في عرض البحر بعد أن تعطل مركبهم على بعد 60 كيلومتراً من سواحل جزيرة قرقنة.

وتدخلت الوحدات البحرية لإنقاذ 43 مهاجراً غير شرعي من بينهم 24 رجلاً وتسع نساء ورضيع، وفق بيان الوزارة.

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وأفادت بأن المهاجرين أبحروا ليل الجمعة، السبت من سواحل جرجيس في الجنوب، بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية.

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وجزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس 250 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة، شهدت سواحلها في يونيو 2018 حادث غرق مركب ما أدى إلى وفاة أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي، في أسوأ كارثة تشهدها الجزيرة.