السعودية تجلي طلاباً من ووهان الصينية

وصلت، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية الطائرة الخاصة التي أقلت الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عملية الإجلاء تمت بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاوناً كاملاً مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين، وقد تولت وزارة الصحة السعودية استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

وأوضحت أن عملية إجلاء الطلبة السعوديين تأتي ضمن الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين على إثر الحالة الصحية المتمثلة بفيروس كورونا الجديد.. مشيرة إلى أنه بذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين قد غادروها خاصة الأسر والطلبة المقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية، فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم .