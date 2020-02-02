كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يسافر إلى إيران في مهمة لإزالة التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأحد، بأن رئيس قسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، سيسافر إلى إيران الأسبوع القادم للقاء قادة البلاد في محاولة لتخفيف التوترات في الشرق الاوسط.

وخلال زيارته يومي الاثنين والثلاثاء، سيلتقي بوريل بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية جواد ظريف وغيرهم.

وقال البيان "حصل بوريل على تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للدخول في حوار دبلوماسي مع الشركاء الإقليميين، وتخفيف التوترات، والبحث عن فرص لحلول سياسية للأزمة الحالية". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير على يد الولايات المتحدة في العراق.

وقال البيان في اشارة إلى الإتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع ست قوى كبرى في عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه "ستكون الزيارة ايضا فرصة لنقل التزام الاتحاد الأوروبي القوي بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018".