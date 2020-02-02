الهند تعلق مؤقتا تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للصينيين والأجانب في الصين

أوقفت الهند، اليوم الأحد، تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمسافرين الصينيين والأجانب المقيمين في الصين بسبب فيروس كورونا الخبيث الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص، وأصاب 1462 شخصًا وانتشر في 25 دولة، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أعلنت السفارة الهندية في بكين: "نظرًا لبعض التطورات الحالية، فإن السفر إلى الهند عبر التأشيرات الإلكترونية يتم تعليقه مؤقتًا بشكل فوري"، حسبما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز".

وقال الإعلان: "هذا ينطبق على حاملي جوازات السفر الصينية والمتقدمين من جنسيات أخرى المقيمين في جمهورية الصين الشعبية. قد يلاحظ حاملو التأشيرات الإلكترونية الصادرة بالفعل أن هذه التأشيرات لم تعد صالحة".

وأضاف: "يمكن لجميع الذين لديهم سبب مقنع لزيارة الهند الاتصال بسفارة الهند في بكين أو القنصليات الهندية في شانجهاي أو جوانجتشو، وكذلك مراكز تقديم طلبات التأشيرة الهندية في هذه المدن".

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وقد قامت الهند، اليوم الأحد، بنقل الدفعة الثانية التي تضم 323 من الهنود الذين تقطعت بهم السبل وسبعة من مواطني جزر المالديف من مدينة ووهان التي ضربها فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 654.

قام جامبو B747 من طيران الهند برحلتين إلى مدينة ووهان - نقطة الصفر لوباء الفيروس التاجي. في الرحلة الأولى في وقت مبكر من يوم السبت، تم إجلاء 324 هنديًا، وتم ترحيل 323 هنديًا وسبعة مواطنين مالديفيين اليوم الأحد.

وقد وأعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.