كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. إرسال 1400 طبيب عسكري إلى مستشفى متخصص في ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على إيفاد 1400 طبيب عسكري إلى مستشفى هوشنشان التخصصي في ووهان للعمل على معالجة فيروس كورونا الجديد، والمنشأة بدأت رسميًا التنفيذ، اليوم الاحد، كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، في بيان.

وقالت الوزارة في بيانها: "أرسلت القوات المسلحة 1400 من أفراد الطواقم الطبية إلى مدينة ووهان، حيث سيقومون ابتداءً من 3 فبراير بتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مستشفى هوشنشان التخصصي لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا".

وتفيد التقارير، أنه تم إرسال الأطباء من قبل المعاهد الطبية العسكرية للقوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الدعم الخلفية مجتمعة، و 15 خبيرًا من مركز مراقبة الأمراض والوقاية التابع للجيش الصيني ومعهد البحوث الطبية العسكرية في أكاديمية الجيش للعلوم العسكرية.

سيستقبل مستشفى هوشنشان معظم المرضى المصابين بتشخيص مؤكد. وسيكون لديها وحدة العناية المركزة، ووحدة طبية عامة، وكذلك وحدات للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، ومكافحة العدوى، والتشخيص الإشعاعي، وغيرها.

تبلغ مساحة المستشفى 25 ألف متر مربع ولديها القدرة على استقبال 1000 مريض على الفور.

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في مستشفى ليشنشان الذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع، سيتم تخصيص 51 ألف متر مربع لاستيعاب ما يصل إلى 1600 مريض في ظروف الحجر الصحي الضرورية، وسيتم استخدام 9 آلاف متر مربع لإقامة طاقم طبي على مدار 24 ساعة.

تم بناء هوشنشان وليشنشان، وهما مستشفيان متخصصان لعلاج النوع الجديد من فيروس كورونا، في وقت قياسي وسيبدءان استقبال المرضى يومي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل، على التوالي.

تم تصميم كلا المستشفيين على غرار مستشفى شياو تانغشان في بكين، والذي تم بناؤه في سبعة أيام خلال وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في أبريل 2003 للتعامل مع عدد كبير من المرضى.

تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في ووهان في ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 20 دولة. قتل الفيروس بالفعل أكثر من 300 شخص في الصين وأصاب حوالي 14400 شخص، مما دفع السلطات من مختلف البلدان إلى إجلاء رعاياها من المناطق المتضررة.