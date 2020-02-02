كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة قطر.. الكشف عن مخطط تحالف الشر في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية، أن الإخوان اخترقوا الجيش السوداني لسنوات طويلة وسيطروا على مقاليد الأمور وأضعفوه أيضا عبر إنشاء الميليشيات المسلحة، وإعادة لعبة الصراعات في السودان ليكون سوقا للسلاح ومركزا لتدريب الجماعات والميليشيات الإرهابية.

وقالت التقارير: عقب إسقاط النظام السابق يحاول تحالف الشر "قطر- تركيا- إيران- التنظيم الدولي للإخوان" تنشيط خلايا الإخوان داخل المؤسسة العسكرية السودانية من أجل العودة إلى سدة الحكم في بلاد النيل الغنية بالثروات والتي تشكل نقاط انطلاق لتهديد مصر وليبيا والسعودية وأيضا ساحل البحر الأحمر.

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وأضافت التقارير الإعلامية، أن لقطر وإيران وتركيا اليد العليا في المؤسسات العسكرية والأمنية خلال حكم النظام السابق.

وفي يوليو 2019أحبطت السلطات السودانية، ،محاولة انقلابية فاشلة خططت لها الحركة الإسلامية السياسية لتغيير المجلس العسكري وإجهاض مكتسبات الثورة، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في العملية.