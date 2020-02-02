كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. باكستان تعلن ثقتها في الصين ولن تخلي مواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول كبير أن الحكومة الباكستانية قررت على الرغم من الانتقادات الشديدة للمعارضة أن تظل حازمة بشأن قرارها السابق بعدم عودة الباكستانيين المحاصرين في الصين التي ضربها فيروس.

وصرح ظافر ميرزا، المساعد الخاص لوزير الصحة، في كلمته أمام وسائل الإعلام "فيروس كورونا يتم نقله الآن من إنسان إلى إنسان. وهذا يعني أن الشخص المصاب بالفيروس يمكن أن يصبح أيضًا مصدرًا لنقل الفيروس.

وأضاف: "أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع حالة طارئة تثير قلقًا دوليًا. وباعتبارها دولة مسؤولة، فإن باكستان ترغب في اتخاذ خطوات تضمن سلامة أكبر عدد ممكن من الناس".

وقال ميرزا في معرض حديثه عن حالة الطلاب الباكستانيين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي في ووهان، مركز اندلاع المرض، وإنهم تعافوا حيث تم تشخيص المرض في مرحلة مبكرة.

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كما ذكرت وزارة الصحة الباكستانية أنه لن يتم السماح للمواطنين الباكستانيين، الذين تقطعت بهم السبل في الصين، بالعودة حتى يتم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وتبين خلوهم من المرض.

وقال ميرزا، إنه تم وضع خطة شاملة لضمان أنه عند استئناف الرحلات الجوية من الصين إلى باكستان، ويتم فحص المسافرين بشكل صحيح.

وحتى يوم الأحد، قدرت السلطات الصينية عدد القتلى بـ 304، مع 14380 حالة مصابة في البلاد وحدها.