كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تمنع دخول الأجانب المسافرين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أنها ستمنع دخول جميع المواطنين الأجانب القادمين من البر الرئيسي للصين إلى البلاد بسبب التهديد المتزايد لوباء فيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

سيكون هذا الحظر ساري المفعول اعتبارًا من يوم الاثنين، كما رفعت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تحذير السفر إلى النيوزيلنديين في جميع أنحاء الصين القارية من أجل "عدم السفر"، الي أعلى مستوى.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن في بيان "لقد أبلغنا مسؤولو الصحة أنه بينما لا تزال الطريقة التي ينتقل بها الفيروس مجهولة، يجب أن نتخذ نهجا وقائيا".

لا يزال بإمكان مواطني نيوزيلندا والمقيمين الدائمين دخول البلاد، وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين، ولكن سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد.

سوف يكون الحظر ساري المفعول لمدة تصل إلى 14 يومًا، وسيتم مراجعته كل 48 ساعة ويشمل جميع المسافرين الأجانب الذين غادروا أو عبروا من خلال البر الرئيسي للصين بعد 2 فبراير.

لم تكن هناك حالات مؤكدة لفيروس كورونا في نيوزيلندا. وجاء إعلانها في أعقاب قرار مماثل أعلنته أستراليا المجاورة يوم السبت، حيث تم تأكيد 12 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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تواجه الصين عزلة متزايدة وسط قيود سفر دولية متزايدة وتعليق الطيران. وقالت كل من شركة الخطوط الجوية كانتاس وشركة طيران نيوزيلندا إنهما يعلقان الرحلات الجوية مباشرة إلى البر الرئيسي للصين.

وفي غضون ذلك، أعلنت أستراليا خلال الأسبوع أنها ستقوم بإجلاء السكان المحليين من مدينة ووهان الصينية كجزء من عملية مشتركة مع نيوزيلندا.

انتقد بعض مسؤولي الصحة قرار أستراليا بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى جزيرة كريسماس - حوالي 1500 كيلومتر (900 ميل) من أستراليا، والتي كانت تستخدم لاحتجاز آلاف اللاجئين بين عامي 2002 و2018.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الأحد، إنه يتوقع ترحيل الاستراليين من ووهان قريبًا، وأن فريقًا للتقييم الطبي ومستشفى متنقل على استعداد لاستقبالهم.

وقال هانت: "الموظفون موجودون لاستقبال الركاب من ووهان ونتوقع أن يتم جمع الرحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة".

