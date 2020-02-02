كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميانمار.. إجلاء عشرات الطلاب من ووهان الصينية مركز تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت السلطات في ميانمار العشرات من الطلاب من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، في وقت مبكر من اليوم الأحد، وسيتم نقل أحدث الرعايا الأجانب جوًا من المنطقة، حسبما أعلن مسؤولين حكوميين.

وقالت ماندالاي ثان ثان مينت، المتحدثة باسم وزارة الصحة لـ"رويترز": "سيتم وضع الحجر الصحي لمجموعة الـ 59 لمدة 14 يومًا في مستشفى في ثاني أكبر مدينة في ميانمار"، مضيفة، أن أربعة آخرين بقوا في ووهان.

وأوضحت المتحدثة عبر الهاتف: "اثنان ... كانا مصابين بارتفاع في درجة الحرارة، لذا احتفظت بهما الحكومة الصينية في ووهان".

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية: "أما الطالبان الآخران، فقد غادر الطالب الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بلاده ووهان بالفعل بوسائل أخرى، أما الآخر فقد تحدى قوانين الهجرة الصينية ولم يتمكن من المغادرة".

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كان الطلاب متحصنين بإمدادات غذائية متضائلة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وهي في حالة غلق افتراضي.

وقال سي ثو تون ، وهو واحد من 60 طالبًا من ميانمار المحاصرين في ووهان، لشبكة "صوت بورما الديمقراطي" الإخبارية، الأسبوع الماضي: "بصراحة، لديّ بطاطس واحدة كبيرة وثلاث عبوات من المكرونة سريعة التحضير وبعض الأرز".

لا يوجد في ميانمار أي حالات مؤكدة لفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وأصاب أكثر من 14 ألف شخص منذ ذلك الحين، معظمهم في هوبى وحولها.

استعادت السلطات في ميانمار رحلة تابعة لشركة تشاينا ساذرن من جوانجتشو يوم الجمعة بعد أن عثر على أحد الركاب مصابًا بأعراض الإنفلونزا مشابهة لأعراض فيروس كورونا سريع الانتشار.

لا يمكن لميانمار اختبار الفيروس داخل البلد، وترسل عينات من المرضى المشتبه بهم إلى تايلاند المجاورة، والتي تستغرق حوالي أسبوع للحصول على نتائج.