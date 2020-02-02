كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: جهود الصين للقضاء على فيروس "كورونا" غير فعالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح العالم والباحث "إريك تونر"، خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي الإخبارية، أن جهود الصين لاحتواء تفشي مرض كورونا" القاتل من غير المرجح أن تكون فعالة".

شارك تونر، العضو المنتدب والباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، في محاكاة، أجريت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والتي افترضت أن مثل هذا المرض يمكن أن يقتل 65 مليون شخص في غضون 18 شهرًا. في ظل الظروف المناسبة.

وأكد تونر خلال مقابلة أنه لم يكمل بحثًا عن السلالة الحالية لفيروس كورونا، المعروف باسم 2019-nCoV، لكنه قال إن عدد القتلى قد يصل إلى الملايين إذا كانت الأنفلونزا مقاومة للقاحات الحديثة وكانت من السهل التقاط مثل الأنفلونزا الشائعة.

وقال تونر إن محاكاة فيروس كورونا "لم تركز بشكل أساسي على عدد الوفيات ؛ كان يجب الإشارة إلى أنه يمكن أن تكون هناك عواقب اجتماعية واقتصادية ناجمة عن ذلك الوباء الشديد، وليس فقط عن عواقب صحية".

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وظهرت حالات المرض، المرتبطة بالسارس، أو متلازمة التنفس الحاد الوخيم، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التنفسية، في عدد من البلدان خارج الصين، حيث نشأ المرض في مدينة ووهان.

تم اكتشاف ما يسمى بفيروس ووهان التاجي لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في جميع أنحاء الصين القارية وخارجها، مع تسجيل حالات جديدة في 20 دولة أخرى على الأقل.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس التاجي في ووهان يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

عززت السلطات في جميع أنحاء العالم تدابير لاحتواء انتشار العدوى عن طريق تعليق حركة النقل الجوي مع البر الرئيسي للصين، وفحص المسافرين أو عزلهم حتى مع آثار بسيطة تشبه أعراض الإنفلونزا.

