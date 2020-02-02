كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يقاتلون بأسلحة سلمها "الإصلاح" بجبهة نهم في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن حزب الإصلاح سلم مليشيا الحوثي ، أسلحة بجبهة الضالع بعد أن اقتربت قوات المقاومة من مناطق محافظة إب، وسط اليمن.

وتقاتل المليشيا، المقاومة المشتركة في الضالع بالسلاح الذي غنمته من حزب الإصلاح في جبهات نهم وصرواح والجوف، وفقًا للمصادر العسكرية اليمنية.

وكشفت المصادر العسكرية اليمنية، أن كمية السلاح أن سلمها الإصلاح للمليشيا في الجبهات الثلاث مهولة، وتكفي لقتال أشهر.

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ويتزامن التراجع الكبير لجبهة نهم التي يشرف عليها ويديرها حزب الإصلاح مع تقدم كبير لقوات المقاومة المشتركة في جبهة الضالع.

ووصلت عناصر المليشيا إلى مفرق الجوف، بعد مواجهات سريعة مع القوات المتواجدة في نهم، سيطرت قوات المقاومة على معسكر الحساحس شمال قعطبة في الضالع.