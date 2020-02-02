كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية تؤكد إصابة قيادي بـ"الإصلاح" في اشتباكات تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر محلية يمنية، إصابة القيادي الإخواني، غزوان المخلافي، جراء اشتباكات عنيفة بين فصائل من حزب الإصلاح بتعز.

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وخلفت الاشتباكات، قتلى وجرحى بينهم أحد أبرز القيادات التي تتبع مليشيات الإصلاح ”غزوان المخلافي”، والذي أصيب إصابة خطيرة وقتل عدد من مرافقيه.

وكانت مدينة تعز، قد شهدت انفلاتَا أمنيًا غير مسبوق، وانتشاراً لجماعات مسلحة لا تُعرف هويتها، كما تتحدث تقارير عن انتشار جماعات إرهابية في ريف تعز والمناطق التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.