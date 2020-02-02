كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تفرض الحجر الصحي على الجنود العائدين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، إنها فرضت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من اليوم الأحد لجميع القوات التي سافرت مؤخرًا إلى الصين، مضيفة أن تفشي فيروس كورونا جديد في تلك الدولة قد يضر بالاستعداد العسكري، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا (USFK) ليس لديها علم بوجود أي قوات في أكثر المقاطعات تضررًا في الصين، حيث أصيب الآلاف من الأشخاص، وأن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها كانت بمثابة إجراء وقائي.

وقالت القيادة في بيان: "تواصل القوات الامريكية المتمركزة في كوريا التأكيد على أن الخطر الإجمالي على أفرادها لا يزال منخفضا، لكن تهدف تدابير الحجر الصحي لتخفيف المخاطر على القوات".

تنطبق السياسة فقط على القوات الأمريكية، لكن شجع الأمر أفراد الأسرة العسكرية والمدنيين بوزارة الدفاع والمقاولين وغيرهم على اتخاذ خطوات تطوعية مماثلة.

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وفي بيان آخر يوم السبت، قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال روبرت أبرامز إن الجيش يقيم الفيروس الجديد باعتباره تهديدًا منخفضًا، لكنه يراقب الانتشار عن كثب.

وأضاف "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشاره، والا سيكون له تأثير كبير على استعدادنا للقتال "!

وفي غضون ذلك، أبلغت كوريا الجنوبية عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 15 حالة. ويجري الآن اختبار 87 شخصًا آخرين للإصابة المحتملة.

وصل عدد قتلى فيروس كورونا فى الصين الى 304 شخص حتى نهاية يوم السبت، بزيادة 45 فى المائة عن اليوم السابق، وفقا لما ذكره تليفزيون الدولة الصينى اليوم الاحد.