كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: حفتر يشارك في أعمال اللجنة المشتركة بجينيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشاركة جيشه في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5 " المقررة في جنيف، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة.

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وبحث حفتر، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مفاوضات اللجنتين السياسية والاقتصادية، وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، والتي تضم ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا، عقب نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير.

وفي بيان للبعثة الأممية، نشرته عبر "تويتر"، أكدت فيه أن مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، ستنطلق قريبا في جنيف.