كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل.. قتيل في حملة لمكافحة إزالة الغابات بشكل غير قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى شخص خلال حملة لمكافحة إزالة الغابات بطريقة غير قانونية في ولاية رورايما بشمال البرازيل، حسبما ذكر المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة.

عثر المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة وعناصر من الشرطة العسكرية على قطع الأشجار بشكل غير قانوني في منطقة غابات بالقرب من مدينة رورينوبوليس بولاية رورايما، كما قال المعهد في بيان في وقت متأخر يوم السبت، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف بيان المعهد، اختبأ رجلان متورطان في قطع الأشجار غير القانوني في الغابة وبدءا في إطلاق النار على رجال الشرطة. في تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك، توفي أحد الحطابين غير القانونيين.

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الوفيات غير عادية في الحملات البيئية في البرازيل. في عام 2016، قُتل شرطي برصاص الحطابين في حملة في ولاية بارا.

وبلغت إزالة الغابات فى منطقة الأمازون البرازيلية 9.166 كيلومترا مربعا فى عام 2019، وذلك فى العام الأول لحكومة جايير بولسونارو، بزيادة قدرها 85% مقارنة بعام 2018، وفقا لبيانات المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء (INPE).

ورصد المعهد إنه فى ديسمبر الماضى، زادت إزالة الغابات فى منطقة الأمازون بنسبة 183% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، وفى شهرى يوليو وأغسطس 2019، كانت هناك زيادة فى إزالة الغابات بنسبة 278% و22% على التوالى، مقارنة بالشهور نفسها من عام 2018، حسبما قالت صحيفة "بريس ديجيتال" على نسختها الإسبانية.