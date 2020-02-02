- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهدت مدينة خنيفرة، أمس السبت، وقفة احتجاجية حاشدة لحقوقيين، تضامنوا مع المعتقل عبد العالي باحماد، المعروف ب”بودا”، والمحكوم عليه بسنتين حبسا، بسبب تدوينة فيسبوكية.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية المذكورة إنزالا أمنيا كتيفا، حيث تم تطويق المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات تطالب بإطلاق “بودا”، وإسقاط المتابعة في حقه وجميع معتقلي الرأي في المغرب.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى عبد العالي باحماد “بودا”، تهم إهانة العلم الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بذلك.
وقضت المحكمة الابتدائية في خنيفرة، في 9 يناير الماضي، بمعاقبة “بودا” بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم على خلفية تدوينة فيسبوكية.
كانت هذه تفاصيل خبر خنيفرة.. حقوقيون يحتجون للمطالبة بإطلاق سراح الناشط “بودا” وسط تطويق أمني-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.