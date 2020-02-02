محمد بن زايد والغزواني يبحثان فرص تعزيز التعاون بين البلدين

الأحد 2 فبراير 2020

يبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة محمد ولد الغزواني إلى دولة الإمارات، وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة، ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

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وأضاف في التغريدة ذاتها "وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وفي 23 يونيو/تموز الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة إن ولد الغزواني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%).