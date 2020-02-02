شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحظر استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت السُلطات الأردنية اليوم استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية من الصين.

وقال مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة الأردنية كريم الحسامي أن القرار اتخذ منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الصين، مشيرًا إلى أنه سيعاد النظر في ذلك، لحين متابعة ما ستؤول إليه مستجدات الوضع.

وأكد في تصريح صحفي أنه تم تعليق منح رخص استيراد من الصين في الوقت الحالي.