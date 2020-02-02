الإمارات وموريتانيا.. علاقات تاريخية مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
العلاقات الإماراتية الموريتانية.. نموذج حي للتعاون الاستراتيجي
خبراء لـ"العين الإخبارية": العلاقات بين الإمارات وموريتانيا استراتيجية
مد جسور التعاون بين البلدين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، لدعم وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، تجلت منذ أول زيارة لموريتانيا عام 1974.
البلدان يجمعهما التوافق في الرؤية القومية للهم العربي المشترك، فضلا عن المشاريع الإماراتية، التي ينتفع بها الموريتانيون.
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