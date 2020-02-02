- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما حقيقة إصابة طالبة سعودية في جامعة حائل بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شائعة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مفادها إصابة طالبة من جامعة حائل بفيروس ”كورونا“ المستجد.
وردت الجامعة رسميا على تلك الشائعة من خلال سعود البلوي المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الذي نفى ما تردد عن إصابة إحدى طالبات الجامعة بالفيروس.
وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”يوجد حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة عن إصابة طالبة في جامعة حائل بفيروس كورونا“.
وأكد ”أن ما نشر مجرد شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة“، معربا عن أمله من الجميع ”تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة“، محذرا ”من هذه الشائعات وعدم تناقلها“.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة إصابة طالبة سعودية في جامعة حائل بفيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.