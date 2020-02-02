ما حقيقة إصابة طالبة سعودية في جامعة حائل بفيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شائعة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مفادها إصابة طالبة من جامعة حائل بفيروس ”كورونا“ المستجد.



وردت الجامعة رسميا على تلك الشائعة من خلال سعود البلوي المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الذي نفى ما تردد عن إصابة إحدى طالبات الجامعة بالفيروس.

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وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”يوجد حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة عن إصابة طالبة في جامعة حائل بفيروس كورونا“.

وأكد ”أن ما نشر مجرد شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة“، معربا عن أمله من الجميع ”تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة“، محذرا ”من هذه الشائعات وعدم تناقلها“.