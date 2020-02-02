شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلق رحلاتها من الرياض وجدة إلى غوانزو الصينية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، شباط 02، 2020 عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين غوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

Advertisements وذكرت "السعودية" أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم. واستعادت السعودية اليوم 10 من طلابها الموجودين في مدينة ووهان الصينة ووضعتهم قيد الحجر الصحي.

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