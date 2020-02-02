«أقحم أنفه فيما لا يعنيه».. لماذا أغضبت تصريحات أردوغان الرئاسة الجزائرية إلى هذا الحد؟

أعربت الرئاسة الجزائرية عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتعلقة بتاريخ الجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها أمس السبت: "فوجئت بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسب فيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون حديثا أخرج عن سياقه يتعلق بتاريخ الجزائر".

وأضاف البيان: "بداعي التوضيح.. تشدد الجزائر أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية عند الشعب الجزائري".

وأشار إلى أن الجزائر تشدد بأن هذه المسائل جد حساسة ولا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

تصريحات أردوغان

ويوم الجمعة الماضي، قال أردوغان إنه طلب من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تمكينه من وثائق تتعلق بـ"مجازر الاحتلال الفرنسي" في الجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها.

وأضاف أردوغان: "علينا نشر الوثائق ليتذكر جيدا الرئيس الفرنسي، ماكرون، أن بلاده قتلت خمسة ملايين جزائري.. وهي الحقيقة التي قال إنه سمعها من تبون خلال زيارته إلى الجزائر".

وتابع الرئيس التركي: "إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية".

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن أردوغان كان يعتزم يعتزم تعميم الوثائق التي طلبها من تبون.

والأسبوع الماضي، قام أردوغان بزيارة الجزائر، في إطار جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية.

أردوغان تدخل فيما لا يعنيه

وعلّق الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عبد الكريم تيفرقتيت، على تصريحات أردوغان وبيان الرئاسة الجزائرية.

وقال تيفرقتيت، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد"، عن الجزائر ترفض تدخل أردوغان فى شئونها الداخلية "وإقحام أنفه فيما لا يعنيه".

وأوضح المحلل السياسي أن أردوغان يحمل مشاعر عداء وكراهية لفرنسا، خاصة أن الأخيرة تمنع تركيا من الدخول للاتحاد الأوروبي وتشن حرباً كلامية ضده تخص مجازر تركيا للأرمن، وهو الأمر الذي لا يروق للرئيس التركي حيث جعله يغتنم الفرصة عند زيارته للجزائر ليأخذ ثأره منها ويتحدث عن تاريخ مجازرهم فى الجزائر.

وشدد على أن الجزائر تفرق جيداً بين الصداقة والتعاون، والسيادة الوطنية، مؤكداً أن بلاده لا تقبل بتدخل أردوغان السافر في شئون الجزائر، خاصة أن الأخيرة ترفض أن يكون هناك وسيط يتكلم باسمها أو يتدخل فى قضاياها الداخلية.

وأضاف تيفرقتيت أن الجزائر تدرك جيداً طرق التعامل مع فرنسا كملف صداقة يخص تبادل الملفات الاقتصادية والتجارية، والتعاون بين الجانبين الجزائري والفرنسي في شتى الأصعدة.