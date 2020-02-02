إعادة فتح طريق وطى مشمش مرجحين الهرمل المقطوعة بالثلوج

أفاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ أعالي عكار خالد ديب أن جرافتين تابعتين ل​وزارة الاشغال​ العامة واتحاد بلديات جرد القيطع، تعملان منذ الصباح على إعادة ​فتح طريق​ وطى مشمش - مرجحين - ​الهرمل​، التي قطعتها الثلوج خلال العاصفة الاخيرة.

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